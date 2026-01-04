  1. Home
Вице-президент Мадуро стала временным президентом Венесуэлы

4 января 2026 - 07:58
News ID: 1769197
Source: ABNA
Конституционный орган Венесуэлы поручил вице-президенту страны взять на себя обязанности главы государства.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на AFP, Верховный конституционный суд Венесуэлы распорядился, чтобы Делси Родригес, вице-президент при Мадуро, временно приняла на себя полномочия президента страны.

Между тем, Министерство иностранных дел Бразилии заявило: «В отсутствие Николаса Мадуро, который задержан в США, мы признаем Родригес переходным президентом этой страны». Министерство также подчеркнуло, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна проведут экстренную встречу для выработки общей позиции относительно нападения США на Венесуэлу.

