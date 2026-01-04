Заявление министра обороны США: Трамп определит условия управления Венесуэлой

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на сеть Al Jazeera, министр обороны США Пит Хегсет в интервью CBS заявил: «Именно президент Трамп будет определять условия управления делами Венесуэлы». Он добавил: «Мы будем контролировать то, что произойдет в Венесуэле на следующих этапах».

Между тем, Делси Родригес, которой временно были переданы полномочия Мадуро, отвергла эти заявления, заявив: «Венесуэла не станет колонией какой-либо страны. Мы готовы защищать Венесуэлу всеми нашими силами и готовы к любому вызову».