  1. Home
  2. Новости Америки

Заявление министра обороны США: Трамп определит условия управления Венесуэлой

4 января 2026 - 07:58
News ID: 1769195
Source: ABNA
Заявление министра обороны США: Трамп определит условия управления Венесуэлой

В то время как Делси Родригес была избрана временным президентом Венесуэлы и отвергла любое превращение своей страны в колонию, министр обороны США заявил, что Трамп определит условия управления Венесуэлой.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на сеть Al Jazeera, министр обороны США Пит Хегсет в интервью CBS заявил: «Именно президент Трамп будет определять условия управления делами Венесуэлы». Он добавил: «Мы будем контролировать то, что произойдет в Венесуэле на следующих этапах».

Между тем, Делси Родригес, которой временно были переданы полномочия Мадуро, отвергла эти заявления, заявив: «Венесуэла не станет колонией какой-либо страны. Мы готовы защищать Венесуэлу всеми нашими силами и готовы к любому вызову».

Your Comment

You are replying to: .
captcha