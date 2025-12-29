Макрон: Париж примет встречу сторонников Украины в январе

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, президент Эммануэль Макрон заявил, что «Коалиция добровольцев» проведет очередную встречу в Париже в начале следующего месяца. Макрон написал в социальной сети X: «В начале января мы соберем страны-члены Коалиции добровольцев в Париже, чтобы определить масштабы и способы участия стран в поддержке Украины».

Президент Франции также подчеркнул, что переговоры по достижению гарантий безопасности продвинулись вперед. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что страны коалиции планируют новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Мирные переговоры продолжаются при посредничестве Белого дома, и вчерашняя встреча президентов Украины и США в Майами была признана обеими сторонами успешной.