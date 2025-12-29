Аль-Хуси: Присутствие Израиля в Сомалиленде станет законной целью для йеменских сил

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Масира», Абдул-Малик Бадр ад-Дин аль-Хуси в своей речи заявил, что решение Израиля признать «Сомалиленд» является враждебным актом и частью заговора против исламских стран. Он добавил: «Этот шаг Израиля угрожает не только Сомали, но и безопасности стран региона, Красного моря и Йемена».

Лидер «Ансаруллы» подчеркнул: «Цель Израиля — создать базу для враждебной деятельности и ослабить страны региона. Любое присутствие Израиля в Сомалиленде будет расценено как военная угроза Йемену и региону, на которую последует решительный ответ. Как Израиль, который сам лишен легитимности, может предоставлять легитимность другим?»

Аль-Хуси подчеркнул, что Сомалиленд не должен стать плацдармом для агрессии против Африки и арабского мира, и призвал исламские страны поддержать единство Сомали. Он заключил: «Любое израильское присутствие в этом регионе станет военной целью для наших сил. Мы не допустим превращения части Сомали в израильскую базу».