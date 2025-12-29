Зеленский: Украина готова к миру

По сообщению агентства ABNA, Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Майами в сообщении на своей странице в X поблагодарил его и его переговорную группу. Зеленский сказал: «Я благодарю США за поддержку Украины. Вместе мы можем сделать шаги к миру».

О деталях встречи он добавил: «Мы обсудили все аспекты мирного соглашения и достигли значительных результатов. Мы договорились, что гарантии безопасности являются ключевым элементом на пути к прочному миру. Наши команды встретятся в начале следующей недели, чтобы окончательно доработать все вопросы».

Зеленский также отметил: «Мы договорились с президентом Трампом, что в январе он примет лидеров Украины и Европы в Вашингтоне». На совместной пресс-конференции он заявил, что достигнуто согласие по 90% мирного плана из 20 пунктов, а по военным аспектам — на все 100%. О референдуме он сказал: «Наше общество должно сделать выбор, потому что эта земля принадлежит народу».