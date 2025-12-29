  1. Home
Масштабные протесты в Могадишо против действий сионистского режима

29 декабря 2025 - 10:57
Могадишо, столица Сомали, сегодня стала ареной массовых народных демонстраций в знак протеста против позиции сионистского режима по признанию региона «Сомалиленд» в качестве образования, отдельного от Республики Сомали.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на йеменский телеканал «Аль-Масира», протестующие скандировали лозунги, подчеркивая, что Сомали является единой и неделимой страной, и что любая попытка навязать новую политическую реальность через незаконное признание встретит отпор со стороны народа и правительства.

Участники митинга заявили, что недавние действия сионистского режима являются грубым вмешательством во внутренние дела Сомали и направлены на реализацию иностранных планов по дестабилизации безопасности в регионе Африканского Рога и Красного моря.

Демонстранты призвали федеральное правительство Сомали занять решительную позицию и использовать все политические, дипломатические и правовые инструменты для предотвращения любых попыток раздела сомалийских территорий. Они также призвали международное сообщество уважать суверенитет Сомали и отвергнуть любые односторонние признания, противоречащие международному праву.

