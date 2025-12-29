Гнев Эр-Рияда из-за действий Тель-Авива: «Нетаньяху безумен»

Как сообщает агентство ABNA, источник в королевском дворе Саудовской Аравии в интервью 12-му каналу израильского телевидения подчеркнул, что признание Сомалиленда этим режимом вызвало гнев Эр-Рияда.

Источник добавил, что процесс нормализации отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом стал еще сложнее. Признание Сомалиленда отдалило путь к нормализации и усилило изоляцию режима в регионе.

Он заявил: «Желание Нетаньяху остаться на второй срок обостряет региональную напряженность. Он создает хаос как внутри Израиля, так и во всем регионе. Удар по национальной безопасности Египта и противостояние всем арабским и исламским странам, включая тех, кто подписал соглашения о нормализации (ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан), является прямой угрозой. Политика Тель-Авива нацелена на дестабилизацию Сомали. Нетаньяху, как всегда, нарушил международное право. Как он себя почувствует, если Саудовская Аравия поддержит освободительные движения в Палестине и на юге Ливана? Сочтет ли он это объявлением войны? После этого он всё еще будет говорить о нормализации? Какое безумие».