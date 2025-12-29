  1. Home
Алчные взгляды Израиля на стратегические позиции Сомалиленда

29 декабря 2025 - 10:56
Сионистский военный источник признал, что сионистский режим нацелился на стратегические позиции Сомалиленда.

Как сообщает агентство ABNA, газета «Маарив» со ссылкой на военный источник сообщила, что глава службы разведки «Моссад» в последние годы предпринимал шаги по укреплению отношений между Тель-Авивом и Сомалилендом.

Источник добавил, что Сомалиленд обладает важными стратегическими объектами, такими как порт и аэропорт, причем аэропорт имеет самую длинную взлетно-посадочную полосу в Африке. Эти ресурсы предоставляют сионистскому режиму больше оперативных возможностей, особенно в отношении Йемена, что крайне важно для Тель-Авива.

Также сообщается, что глава «Моссада» поддерживал тесные контакты с Абдурахманом Мохамедом Абдуллахи, лидером сепаратистов Сомалиленда. Стоит отметить, что незаконное признание Сомалиленда сионистским режимом вызвало волну негативной реакции среди стран региона и мира.

