Египет подтверждает свои «красные линии» в отношении палестинского вопроса

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Russia Today, министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати подчеркнул, что между его страной, движением ХАМАС и другими палестинскими группами существует связь и сотрудничество в рамках подготовки к переходу ко второму этапу прекращения огня в Газе.

Он добавил, что перемещение палестинцев остается «красной линией», обозначенной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Страна никогда не будет соучаствовать в какой-либо несправедливости против палестинского народа. Египет выступает против любого принудительного или добровольного перемещения палестинцев.

Абдель Ати заявил: «Израиль также хорошо осведомлен о принципах Египта в отношении палестинского вопроса. Каир также настаивает на том, что пограничный переход Рафах должен быть открыт с обеих сторон, а не только с одной».