Раскрыт план режима Джулани по разжиганию хаоса в Сирии

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al-Maalouma, сирийский источник в службах безопасности заявил, что режим Джулани пытался сорвать мирные протесты, прошедшие вчера в городе Джабла, и спровоцировать внутри них беспорядки.

Он добавил: «Режим Джулани намерен очернить имидж мирных протестов против себя в Сирии в глазах общественного мнения и представить их как насильственные».

Источник сообщил: «Человек по имени Абу Бадр аль-Хомси, занимающий пост в секретной службе безопасности режима Джулани, приказал ряду своих подчиненных в гражданской одежде внедриться в ряды протестующих и напасть на силы Джулани».

Он отметил, что эти диверсии были совершены по приказу Мазхара аль-Вайса, министра юстиции режима Джулани. Аль-Хомси командует вооруженной группировкой в окрестностях Джаблы и Хомса, и его имя упоминалось в связи с недавними убийствами в прибрежном регионе Сирии.

Вчера местные источники сообщили о стрельбе сил Джулани по протестующим на площади Аль-Азхари в городе Латакия. Также несколько граждан получили ранения в результате нападения сил Джулани на демонстрантов в районах Вади ад-Захаб и Аль-Захра в городе Хомс. Силы Джулани использовали не только огнестрельное, но и холодное оружие. Сообщается о десятках раненых в Латакии.