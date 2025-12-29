Ливанский аналитик: Военная и ракетная мощь Ирана возросла

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Masirah, ливанский аналитик Мохаммад Хазиме подчеркнул, что последние события наглядно показали, что Исламская Республика Иран превратилась во влиятельную стратегическую державу в регионе и мире. Недавние сражения, направленные на подчинение или ослабление Ирана, потерпели крах.

Он добавил: «Сионистский режим сегодня считается слабым режимом, который борется за свое выживание и безопасность перед лицом растущей мощи Ирана. Исламская Республика восстановила свою ракетную и военную мощь. Военная промышленность и баллистические ракеты страны были модернизированы, особенно ракеты, способные проникать в подземные бункеры».

Хазиме заявил: «Иран может запускать свои ракеты с различных позиций, и это подвергает сионистский режим опасности. Международный статус и оборонная стратегия Ирана укрепились, а недавняя война против страны продемонстрировала уровень её геополитической мощи и влияния на региональную безопасность. Любой будущий конфликт с Ираном будет дорогостоящим для агрессоров».