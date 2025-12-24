Война «ястребов» и «голубей»: План мира для Украины расколол Белый дом

Согласно отчету NBC News, разрыв между высокопоставленными чиновниками Белого дома по поводу стратегии прекращения войны увеличился. Фракция «ястребов» во главе с министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником Стивом Уиткоффом считает, что Украина должна уступить России пять территорий, находящихся под её контролем. К ним присоединился Джаред Кушнер.

С другой стороны, «голуби» во главе с госсекретарем Марко Рубио поддерживают позицию европейских стран, призывающую к выводу российских войск из некоторых районов. Напряженность обострилась, когда Уиткофф начал проводить неофициальные дипломатические встречи без одобрения Рубио.



NBC News отмечает, что ни Уиткофф, ни его российский коллега Кирилл Дмитриев не являются профессиональными дипломатами; они бизнесмены. Существуют опасения, что Уиткофф использует частные самолеты и незащищенные каналы связи для контактов с Москвой. Несмотря на публичные заявления о единстве, за кулисами идет глубокая борьба за формирование курса американской дипломатии.

