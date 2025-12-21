Министр обороны Венесуэлы: Мы сражаемся с ложью, клеветой и военной угрозой США

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на сеть «Аль-Маядин», министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес подчеркнул: «Мы ведем всестороннюю битву против лжи, клеветы, искажения реальности, вмешательства, военных угроз и психологической войны». В связи с этим газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Белый дом пытается представить захват танкера у берегов Венесуэлы как законную меру, а не как акт войны. Сообщается, что подразделения ВМС США поддерживали береговую охрану в этой операции, чтобы придать захвату судна видимость законности.