По сообщению агентства ABNA со ссылкой на канал RT (Russia Today), Дональд Трамп во вторник утром заявил: «Гренландия нужна Соединенным Штатам по причинам, связанным с национальной безопасностью».

Хорошие отношения с председателем КНР Он также добавил: «У меня хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином».

Конфискация нефти у берегов Венесуэлы Относительно нефти, изъятой с танкеров у берегов Венесуэлы, он сказал: «Мы сохраним нефть, конфискованную с задержанных танкеров. Возможно, мы ее продадим или оставим себе для пополнения стратегических нефтяных резервов США».

В другой части своей речи Трамп отметил: «Мне было неприятно видеть фотографии Билла Клинтона рядом с Эпштейном, и я не заинтересован в показе фотографий других людей».

Венесуэла Президент США резко высказался в адрес президента Венесуэлы: «Если Мадуро попытается продемонстрировать силу против Вашингтона, это будет его последним выступлением. Его судьба в его руках, и он должен уйти».

Колумбия Трамп также обрушился с критикой на президента Колумбии, утверждая, что тот экспортирует кокаин в США и не является другом Штатов: «Президент Колумбии должен обратить внимание на наличие нарколабораторий в своей стране и закрыть их как можно скорее».

Украина Касаясь ситуации на Украине, Трамп заявил: «Переговоры по Украине продолжаются. При необходимости я поговорю с Путиным и Зеленским и сделаю всё возможное, чтобы остановить эту войну. Мы больше не теряем деньги на Украине. Джо Байден выплатил 350 миллиардов долларов, и никто не знает, куда они делись. Теперь мы продаем ракеты, самолеты и лучшее оборудование НАТО и заставили альянс увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП».