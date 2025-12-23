  1. Home
Утверждение Трампа: Гренландия необходима для национальной безопасности США

23 декабря 2025 - 10:02
News ID: 1765082
Source: ABNA
Утверждение Трампа: Гренландия необходима для национальной безопасности США

Президент США оправдал попытку аннексии Гренландии, заявив, что этот регион необходим для национальной безопасности его страны.

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на канал RT (Russia Today), Дональд Трамп во вторник утром заявил: «Гренландия нужна Соединенным Штатам по причинам, связанным с национальной безопасностью».

Хорошие отношения с председателем КНР Он также добавил: «У меня хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином».

Конфискация нефти у берегов Венесуэлы Относительно нефти, изъятой с танкеров у берегов Венесуэлы, он сказал: «Мы сохраним нефть, конфискованную с задержанных танкеров. Возможно, мы ее продадим или оставим себе для пополнения стратегических нефтяных резервов США».

В другой части своей речи Трамп отметил: «Мне было неприятно видеть фотографии Билла Клинтона рядом с Эпштейном, и я не заинтересован в показе фотографий других людей».

Венесуэла Президент США резко высказался в адрес президента Венесуэлы: «Если Мадуро попытается продемонстрировать силу против Вашингтона, это будет его последним выступлением. Его судьба в его руках, и он должен уйти».

Колумбия Трамп также обрушился с критикой на президента Колумбии, утверждая, что тот экспортирует кокаин в США и не является другом Штатов: «Президент Колумбии должен обратить внимание на наличие нарколабораторий в своей стране и закрыть их как можно скорее».

Украина Касаясь ситуации на Украине, Трамп заявил: «Переговоры по Украине продолжаются. При необходимости я поговорю с Путиным и Зеленским и сделаю всё возможное, чтобы остановить эту войну. Мы больше не теряем деньги на Украине. Джо Байден выплатил 350 миллиардов долларов, и никто не знает, куда они делись. Теперь мы продаем ракеты, самолеты и лучшее оборудование НАТО и заставили альянс увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП».

