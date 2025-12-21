Воинственные заявления сионистского министра в адрес Газы и Ливана

По сообщению информационного агентства ABNA, министр финансов сионистского режима Бецалель Смотрич, делая подстрекательские заявления, заявил, что этот режим будет вынужден нанести новые удары по Газе и Ливану до проведения выборов на оккупированных территориях. Он добавил, что нынешнее прекращение огня, скорее всего, не будет длиться долго. Это происходит в то время, когда сионистский режим не соблюдает ни одно из своих обязательств с момента так называемого введения режима прекращения огня и не прекращает атаки на эти регионы. Смотрич отметил, что конкретные сроки или сценарии этих атак еще не определены, но нынешняя ситуация нестабильна.