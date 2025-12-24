Ужас сионистов перед повторением «Бури Аль-Аксы» в новом регионе

Как сообщает информационное агентство ABNA, СМИ сионистского режима со ссылкой на отчет одного из официальных лиц предупредили, что ситуация с безопасностью в оккупированном Иерусалиме (Кудсе) вызывает тревогу, и звучит сигнал сос из-за возможности проведения антиизраильской операции в этом регионе.

В отчете подчеркивается, что сионистский режим не извлек уроков из операции «Буря Аль-Аксы» и не обладает необходимой готовностью к противодействию изменениям в сфере безопасности в оккупированном Иерусалиме. В докладе утверждается, что палестинцы могут проникать на оккупированные территории без досмотра и контроля, используя обходные пути. Одним из последствий этой операции стал рост чувства незащищенности среди сионистов, проживающих в этом регионе.