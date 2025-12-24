Хамдан: Разоружение сопротивления — это американо-израильский проект

Как сообщает информационное агентство ABNA, Осама Хамдан, один из лидеров палестинского движения исламского сопротивления (ХАМАС), в интервью каналу «Аль-Масира» заявил: «Оружие сопротивления является законным, и пока продолжается оккупация, это оружие будет существовать».

Он указал на роль США в региональных событиях и добавил: «США стремятся навязать региону свой проект гегемонии, рассматривая сионистский режим как главную опору этого плана. Нетаньяху прекрасно понимает, что суть американского проекта — разоружить регион так, чтобы не осталось никакого оружия, кроме израильского; это напрямую служит созданию так называемого "Великого Израиля"». Хамдан предупредил, что разоружение сопротивления откроет путь к захвату обширных территорий исламской уммы.