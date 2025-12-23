Шейх Аль-Азхара: Невозможно быть нейтральным в отношении геноцида в Газе

По сообщению информационного агентства ABNA, Ахмед ат-Тайиб, шейх Аль-Азхара, подчеркнул в своем заявлении, что палестинский вопрос достиг опасной стадии несправедливости, при которой «нейтралитет» невозможен.

На встрече с послом Италии в Египте Агостино Палезе он отметил отсутствие реальной международной воли для реализации решения о двух государствах и сказал: «В отношении палестинского вопроса нет разногласий, так как уровень несправедливости, агрессии и нарушения всех цивилизационных, религиозных, гуманитарных и этических ценностей таков, что он не приемлет нейтралитета».

Ат-Тайиб упомянул об убийствах детей и невинных людей, заявив, что ситуация дошла до того, что у каждого остается выбор: либо выступить против этих преступлений, либо стать соучастником этих человеческих трагедий.

Он добавил: «Мы потеряли множество мучеников в этой жестокой и несправедливой израильской агрессии, которую нельзя назвать войной; это геноцид, совершаемый армией, оснащенной мощнейшим оружием, против беззащитного народа».