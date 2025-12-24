Реакция Турции на слова Нетаньяху: это смехотворно

Как сообщает агентство ABNA, Бурханеддин Дуран, глава управления по связям администрации президента Турции, заявил, что иррациональную политику сионистского режима в отношении мощи Турции нельзя описать иначе как насмешку. Он добавил: «Эта политика Израиля, дестабилизирующая регион, нелепа. Сегодня Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана является гарантом мира. Кабинет Нетаньяху вызвал кровопролитие и пытается прикрыть свои экспансионистские цели предлогом внутренней безопасности».

Этот чиновник отметил, что Тель-Авив развязал войны против семи стран Ближнего Востока за последние два года. Нетаньяху на встрече с лидерами Греции и Кипра в оккупированном Иерусалиме заявил, что они добьются стабильности силой, добавив: «Тем, кто грезит о возрождении империй, я говорю — этого не случится». Еврейские СМИ подтвердили, что целью этих слов была Турция. Сообщается, что Израиль, Греция и Кипр планируют создать совместные силы быстрого реагирования численностью 2500 человек для противостояния Турции.