По сообщению агентства ТАСС, Дмитрий Песков назвал противоречивыми высказывания Владимира Зеленского о проведении выборов в стране. Песков отметил: «Зеленский говорит, что не позволит Путину вмешиваться в выборы, но в то же время просит американцев о помощи в их проведении».

Он добавил, что это означает согласие Зеленского на вмешательство США при протесте против России, что свидетельствует о растерянности. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но Киев отказывается от выборов, ссылаясь на военное положение. Путин ранее заявлял, что миллионы украинцев в России должны иметь право голоса.