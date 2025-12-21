Турция: Израиль затрудняет переход ко второму этапу прекращения огня

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на канал Al Jazeera, Хакан Фидан, комментируя переговоры в Майами (США), отметил: «Мы подчеркнули, что действия Израиля усложняют переход ко второму этапу». Он добавил, что управление Газой должно находиться в руках её жителей, регион не должен быть разделен, а инвестиции должны служить интересам народа. Фидан также сообщил о достижении некоторых многообещающих договоренностей в Майами и обсуждении графика передачи управления Газой технократическому комитету.
21 декабря 2025 - 10:19
News ID: 1764238
Source: ABNA
Министр иностранных дел Турции заявил, что нарушения со стороны Израиля являются основным препятствием для перехода ко второму этапу прекращения огня в Газе.
