Турция: Израиль затрудняет переход ко второму этапу прекращения огня

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на канал Al Jazeera, Хакан Фидан, комментируя переговоры в Майами (США), отметил: «Мы подчеркнули, что действия Израиля усложняют переход ко второму этапу». Он добавил, что управление Газой должно находиться в руках её жителей, регион не должен быть разделен, а инвестиции должны служить интересам народа. Фидан также сообщил о достижении некоторых многообещающих договоренностей в Майами и обсуждении графика передачи управления Газой технократическому комитету.