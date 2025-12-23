Вероятность импичмента Трампа в случае победы демократов на промежуточных выборах

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии, заявил, что если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе после промежуточных выборов 2026 года, она инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа.

Он сказал: «На карту поставлено всё, и если мы потеряем большинство в Палате представителей на промежуточных выборах 2026 года, радикальные левые объявят президенту импичмент. Мы не должны допустить этого».

В декабре член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин представил в Конгресс резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, уже инициировали процесс импичмента Трампа, но после передачи дела в Сенат в 2020 году Трамп был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну попытку импичмента, которая также не увенчалась успехом.