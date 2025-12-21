Реакция «Катаиб Хезболла» Ирака на заявления о разоружении сопротивления

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Sputnik, «Катаиб Хезболла» Ирака опубликовала заявление, в котором отвергла любые обсуждения вопроса о сдаче оружия или монополии государства на владение оружием. В заявлении подчеркивается: «Сопротивление является законным правом, и оружие останется в руках бойцов-муджахидов». Группировка отметила, что обсуждение этого вопроса с правительством станет возможным только после полного вывода всех оккупационных сил НАТО и турецкой армии. Также в заявлении подчеркивается необходимость обеспечения безопасности иракского народа и его святынь перед лицом угроз со стороны группировок, связанных с Джулани, и сил «Пешмерга».