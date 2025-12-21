Движение «Ан-Нуджаба» подчеркивает продолжение сопротивления против США

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Shafaq News, Абдулкадир аль-Карбалаи, военный заместитель движения «Ан-Нуджаба», назвал военное присутствие США грубым нарушением суверенитета Ирака и выступил против любых задержек в реализации соглашения о выводе иностранных войск. В своем заявлении в сети X он отметил, что Вашингтон продолжает вмешиваться во внутренние дела Ирака, поддерживая вооруженные группы для дестабилизации страны. Карбалаи подчеркнул, что сопротивление является законным правом оккупированных народов. Это происходит на фоне того, что некоторые группы, такие как «Асаиб Ахль аль-Хакк», согласились на монополию государства на оружие, в то время как «Катаиб Хезболла» выступила против разоружения до полного вывода оккупантов.