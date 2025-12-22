США: Двусторонние отношения не стоят в повестке дня переговоров Москвы и Вашингтона

Как сообщает агентство ABNA, посольство США в Москве в заметке для российской газеты «Известия» сообщило, что на данный момент планов по проведению новой встречи между Россией и США для решения вопросов двусторонних отношений нет. В посольстве отметили: «В настоящее время никакие переговоры в рамках двусторонних отношений не стоят на повестке дня».

Тем не менее, американские дипломаты заявили «Известиям», что Вашингтон рассматривает двусторонний диалог как конструктивную платформу для улучшения работы дипломатических представительств обеих стран. Ранее переговоры по нормализации работы посольств проходили в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля.