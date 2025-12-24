Реакция Саудовской Аравии на соглашение об обмене тысячами пленных в Йемене

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», МИД Саудовской Аравии выступил с заявлением, в котором приветствовал соглашение об обмене пленными и назвал этот шаг важным гуманитарным шагом на пути к облегчению человеческих страданий. В заявлении подчеркивается, что Саудовская Аравия поддерживает текущие усилия по достижению мира, безопасности и стабильности в Йемене.

Стоит отметить, что правительство Йемена в Адене и правительство в Сане, связанное с движением «Ансарулла», договорились об обмене около 3000 пленных. Абдул Кадир аль-Муртада, глава Национального комитета по делам пленных движения «Ансарулла», объявил: «Мы договорились об обмене 1700 наших пленных на 1200 пленных другой стороны, включая 7 саудовцев и 23 суданца». Аль-Муртада выразил благодарность властям Омана за организацию переговоров.