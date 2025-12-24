В заявлении офиса премьер-министра говорится, что сионистский режим намерен перенести напряженность и конфликты в Восточное Средиземноморье. Кипр, Греция и Израиль вместо укрепления мира стремятся к военным союзам, что является серьезной угрозой безопасности. Было отмечено, что действия Южного Кипра по созданию военных альянсов против Турции являются проявлением лицемерия и делают решение кипрского вопроса невозможным.

Недавно Биньямин Нетаньяху провел встречу с премьер-министром Греции и президентом Кипра в оккупированном Иерусалиме для укрепления безопасности. Нетаньяху заявил, что они добьются стабильности силой, что было расценено как выпад в адрес Турции. Еврейские СМИ сообщают, что Израиль, Греция и Кипр планируют создать совместные силы быстрого реагирования численностью 2500 человек, дислоцированные на греческих островах и на оккупированных территориях для противостояния Турции.

