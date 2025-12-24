Бельгия присоединилась к делу о геноциде в Газе против Израиля в Гааге

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al Jazeera, в рамках продолжения юридического преследования войны в Газе Бельгия официально присоединилась к иску, поданному Южной Африкой против сионистского режима в Международном Суде ООН по обвинению в совершении геноцида.

Международный Суд в своем заявлении объявил, что Бельгия присоединилась к делу, представив «заявление о вступлении». Ранее к этому судебному процессу в Гааге уже присоединились такие страны, как Бразилия, Колумбия, Ирландия, Мексика, Испания и Турция. Южная Африка подала эту жалобу в декабре 2023 года, утверждая, что война израильского режима против сектора Газа нарушает Конвенцию ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Хотя вынесение окончательного вердикта может занять годы, в январе 2024 года Международный Суд издал временные постановления, обязывающие сионистский режим принять меры по предотвращению геноцида и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу. Эти приказы юридически обязательны, но у суда нет прямого механизма их принудительного исполнения.