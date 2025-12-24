Аль-Джазира анализирует: Возможные причины крушения самолета ливийского военного руководства

Согласно отчету информационного агентства ABNA, сайт Al Jazeera сообщил: Турецкое расследование крушения самолета Мухаммеда аль-Хаддада, начальника Генерального штаба ливийской армии, и его сопровождающих под Анкарой продолжается. Аналитики указывают на сценарии причин инцидента, считая версию технической неисправности наиболее вероятной.

Джахид Туз, бывший советник премьер-министра Турции, заявил, что официальная информация указывает на то, что самолет запросил экстренную посадку через 35 минут после взлета, прежде чем связь была прервана, и он разбился в районе Хаймана. Он добавил, что технический сбой в электронных системах, скорее всего, стал причиной крушения.

Эльнур Шефик, бывший советник президента Турции, отметил, что пилот сообщил о неисправности и запросил возвращение на полосу до исчезновения с радаров. После падения произошел мощный взрыв, вероятно, из-за возгорания топлива.

Вчера турецкие спасатели нашли обломки самолета. Правительственный источник сообщил Al Jazeera, что Анкара проинформировала ливийскую сторону о гибели всех пассажиров. Премьер-министр Ливии подтвердил гибель генерал-лейтенанта Аль-Футури Грибиля, бригадного генерала Мухаммеда аль-Кативи и нескольких телохранителей. Сообщается, что визит был связан с переговорами по морскому соглашению с Турцией.