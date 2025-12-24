Министерство финансов Израиля предупредило: цена войны с Ираном очень высока

В отчете говорится, что расходы на такой конфликт приведут к сокращению бюджетов на образование и здравоохранение на оккупированных территориях. Ожидается болезненное сокращение расходов на социальное обеспечение и инфраструктуру, что нанесет серьезный удар по экономическому росту. Чиновники предупредили, что покрытие этих расходов потребует увеличения дефицита бюджета, резкого сокращения расходов министерств или повышения налогов.
24 декабря 2025 - 11:39
News ID: 1765563
Source: ABNA
Министерство финансов сионистского режима предупредило о сокрушительных расходах в случае войны с Ираном. По сообщению агентства ABNA, газета «Едиот Ахронот» признала, что министерство финансов режима опасается любого военного столкновения с Ираном, так как это обойдется Тель-Авиву в десятки миллиардов шекелей.
Your Comment