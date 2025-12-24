Министерство финансов Израиля предупредило: цена войны с Ираном очень высока

В отчете говорится, что расходы на такой конфликт приведут к сокращению бюджетов на образование и здравоохранение на оккупированных территориях. Ожидается болезненное сокращение расходов на социальное обеспечение и инфраструктуру, что нанесет серьезный удар по экономическому росту. Чиновники предупредили, что покрытие этих расходов потребует увеличения дефицита бюджета, резкого сокращения расходов министерств или повышения налогов.