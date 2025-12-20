Рубио: Вероятность прямых переговоров между Трампом и Мадуро не исключена

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Russia Al-Youm, Марко Рубио сделал эти заявления в ответ на вопрос журналиста в Госдепартаменте США о возможности личной встречи Трампа и Мадуро.

Рубио сказал: «Я не комментирую переговоры президента [Трампа]. Я лишь указываю на тот факт, что президент, как вы видели, готов говорить с кем угодно. Он готов и не считает переговоры уступкой».

Госсекретарь США добавил: «У меня нет новой информации о том, что произойдет дальше. У меня нет причин ни для пессимизма, ни для оптимизма. Я не комментирую набор вариантов, включая дипломатические, находящиеся в распоряжении президента».

Эти слова прозвучали после сообщений New York Times в конце ноября о том, что Трамп рассматривает возможность двусторонней встречи с президентом Венесуэлы. Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что намерен «вскоре» вступить в переговоры с Мадуро.