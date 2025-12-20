Wall Street Journal: План США по восстановлению Газы выглядит туманным

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Wall Street Journal, спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, разработали план вмешательства в дела сектора Газа.

Согласно этому отчету, единственным ясным моментом в этом туманном 10-летнем проекте является его стоимость в 112 миллиардов долларов. При этом остается непонятным, как будут размещены 2 миллиона палестинских жителей сектора во время реализации этого строительного проекта.

Один из американских чиновников сообщил изданию, что слайды проекта уже были представлены «потенциальным странам-финансистам, включая богатые страны Персидского залива, Турцию и Египет».

Wall Street Journal отмечает, что план был составлен помощниками Белого дома при консультации с израильскими официальными лицами. Однако некоторые американские чиновники выражают серьезные сомнения в осуществимости этого плана, называя разоружение ХАМАС и привлечение инвесторов главными препятствиями.