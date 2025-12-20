Нафтали Беннет: Нас ждут трудные времена

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», после заявления хакерской группы «Ханзала» о взломе телефона Нафтали Беннета, израильские СМИ опубликовали его реакцию на это событие.

Беннет заявил: «Я знал, что это будет непросто, и знаю, что впереди нас еще ждут трудные моменты».

Ранее израильское издание «Маарив» со ссылкой на аналитика Ави Ашкенази сообщило: «Взломав телефон Нафтали Беннета, Иран, без сомнения, сумел поставить Израиль, и особенно службу внутренней безопасности, в крайне тяжелое положение».

Ашкенази отметил: «Беннет — личность, находящаяся под защитой подразделения 730 Шин-Бет. Попытки Шин-Бет дистанцироваться от этого скандала не увенчаются успехом. Служба несет ответственность за всю систему безопасности охраняемых лиц. Это провал Шин-Бет под руководством Давида Зини. Проблема не только в телефоне Беннета; Иран координирует усилия по проникновению в Израиль через киберпространство».