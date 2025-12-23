  1. Home
23 декабря 2025 - 10:03
Американское средство массовой информации заявило, что Россия начала процесс эвакуации семей своих дипломатов из Венесуэлы.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на CBS News, Министерство иностранных дел России начало процесс выезда семей своих дипломатов из этой страны.

Европейский сотрудник разведки, пожелавший остаться анонимным, сообщил телеканалу: «Этот шаг был предпринят из-за высокой чувствительности условий безопасности».

CBS News отмечает, что на фоне этих событий продолжается международная реакция на недавние действия США в отношении Венесуэлы.

В связи с этим президент Бразилии Лула да Силва в своих заявлениях на прошлых выходных предупредил, что любое военное вмешательство в Венесуэлу может привести к гуманитарной катастрофе.

