Россия расторгает военные договоры с рядом европейских стран

20 декабря 2025 - 08:57
News ID: 1763723
Source: ABNA
Министерство обороны России объявило, что ряд международных договоров и соглашений страны с несколькими европейскими государствами, включая Великобританию и Польшу, будет официально аннулирован.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Sputnik, Минобороны России заявило, что в соответствии с распоряжением правительства прекращается действие международных договоров, заключенных с рядом европейских стран.

Согласно этому решению, утратят силу меморандум о взаимопонимании в военной сфере с Великобританией, соглашение о двустороннем сотрудничестве с Польшей и ряд других договоров, заключенных в 1990-х годах.

После распада Советского Союза Россия подписала многочисленные соглашения с европейскими странами, направленные на укрепление доверия и военное сотрудничество. Однако обострение напряженности между Москвой и Западом, особенно после начала войны на Украине, привело к пересмотру Россией этих соглашений. Москва считает, что поведение европейских стран и НАТО в последние годы не соответствует прежним обязательствам в сфере безопасности.

