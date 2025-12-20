Реакция режима Джулани на американские бомбардировки десятков объектов в Сирии

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на сайт сирийского телевидения, Министерство иностранных дел, связанное с режимом Джулани, заявило, что Дамаск привержен борьбе с террористической организацией ИГИЛ и расширению военных операций против нее.

В заявлении, выпущенном в ответ на удары США, утверждается, что участие американских войск и международной коалиции в войне против терроризма является «необходимым».

В заявлении говорится: «Дамаск выражает соболезнования семьям сирийских и американских военнослужащих, погибших в ходе террористических атак в Пальмире за последние дни. Сирия продолжит свои усилия, чтобы в этой стране не осталось безопасного места для ИГИЛ. Мы призываем США и международную коалицию поддержать эти усилия по борьбе с терроризмом».

Телеканал Fox News сообщил, что американские истребители с сегодняшнего утра нанесли десятки авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии.