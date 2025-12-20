Вероятность продолжения ударов США по Сирии в ближайшие месяцы

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», телеканал NBC, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что удары США в Сирии, как ожидается, продлятся недели или месяцы. Эти официальные лица утверждают, что атаки проводятся с целью борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские истребители с сегодняшнего утра нанесли десятки авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии. В то же время сирийский телеканал «Аль-Ихбария» сообщил о серии атак международной коалиции в районах Ракки, Дейр-эз-Зора и высот Джабаль-эль-Амур. Эти предполагаемые удары происходят на фоне неоднократных сообщений о том, что элементы ИГИЛ поддерживают связь с американскими военными.