Обострение кризиса в израильской армии: сионисты вышли на улицы

По сообщению информационного агентства ABNA, сионисты, известные как харедим (радикальные евреи), организовали демонстрацию против обязательной службы в израильской армии и перекрыли шоссе №4 в районе Бней-Брак в центре оккупированных территорий.

Еврейские СМИ сообщили, что эта акция протеста нарушила движение транспорта в сторону города Петах-Тиква.

Полиция сионистского режима, объявив демонстрацию незаконной, была развернута в указанном районе.

Стоит отметить, что кризис нехватки сил в армии сионистского режима заставил власти обратить внимание на введение обязательной военной службы для харедим, что привело к усилению протестов в их среде.