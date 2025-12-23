  1. Home
Обострение кризиса в израильской армии: сионисты вышли на улицы

23 декабря 2025 - 10:01
News ID: 1765079
Source: ABNA
Обострение кризиса нехватки личного состава в армии сионистского режима и попытки Тель-Авива привлечь ультраортодоксов (харедим) в армию заставили их снова выйти на протесты, чтобы выразить свое несогласие.

По сообщению информационного агентства ABNA, сионисты, известные как харедим (радикальные евреи), организовали демонстрацию против обязательной службы в израильской армии и перекрыли шоссе №4 в районе Бней-Брак в центре оккупированных территорий.

Еврейские СМИ сообщили, что эта акция протеста нарушила движение транспорта в сторону города Петах-Тиква.

Полиция сионистского режима, объявив демонстрацию незаконной, была развернута в указанном районе.

Стоит отметить, что кризис нехватки сил в армии сионистского режима заставил власти обратить внимание на введение обязательной военной службы для харедим, что привело к усилению протестов в их среде.

