Асаиб Ахль аль-Хак: Мы не сдадим оружие и не откажемся от сопротивления

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Shafaq News, Джавад аль-Талибави, военный представитель «Асаиб Ахль аль-Хак», заявил: «Пусть все знают, что в нашей культуре нет места сдаче оружия, отказу от сопротивления или игнорированию заговоров, которые враги плетут против нас».

Он отметил: «Это не политический вопрос и не пункт для переговоров, а убеждение, основанное на суверенитете, гарантия независимых решений и щит чести. Этот щит не будет сломлен давлением и не станет предметом торга по чьей-либо указке. Тот, кто думает иначе, нас не знает».

Он добавил: «Наш девиз неизменен: когда бы нас ни призвали, мы — защитники этой родины, готовые защищать её и жертвовать своими жизнями ради отечества и созидания страны».

Это заявление прозвучало на фоне того, что Координационный совет шиитских сил Ирака на своем очередном заседании подтвердил позицию о необходимости нахождения оружия исключительно в руках государства в рамках национального плана и правовых механизмов для укрепления суверенитета и безопасности страны.