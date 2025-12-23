Спутниковые снимки разоблачают преступления Израиля в период прекращения огня в Газе

По сообщению информационного агентства ABNA, спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs на прошлой неделе, показывают, что сотни зданий в районе Эш-Шуджайя на востоке города Газа были разрушены. Сионистский режим использовал инженерную технику для полного сноса этих строений.

Согласно этому отчету, операции по сносу охватывают обширные территории к востоку от так называемой «желтой линии». Сравнение старых и новых снимков после прекращения огня в секторе Газа показывает, что некоторые здания, получившие частичные повреждения во время войны, теперь полностью сравнены с землей.

Также сообщается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня израильская армия создала 13 новых военных постов вдоль «желтой линии», особенно на севере сектора Газа и к востоку от Хан-Юниса. Таким образом, у сионистов теперь насчитывается 48 военных постов, и они продвинулись вглубь сектора Газа.