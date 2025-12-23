Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ядерную сделку с Ираном

Согласно сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на египетское издание «Боваба аль-Ахрам», Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание для рассмотрения отчета Генерального секретаря ООН о ходе выполнения резолюции, связанной с иранской ядерной сделкой (СВПД).

Согласно этому отчету, заседание проводится по просьбе Дании, Франции, Греции, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США.

Серия заседаний Совета Безопасности по важным международным делам

Совет Безопасности ООН с вечера понедельника по тегеранскому времени (с 22 по 26 декабря) проводит серию встреч и брифингов для рассмотрения ряда важных международных вопросов.

В повестку дня этих встреч включены события в Мьянме, кризис в Судане, иранская ядерная сделка, а также последние события в области безопасности на региональном и международном уровнях.

В настоящее время также проходит заседание Совета Безопасности ООН по вопросу города Эль-Фашир в Судане.

Представитель России Представитель России в Совете Безопасности заявил: «Любые попытки создания параллельных структур власти в Судане неприемлемы. Решение суданского кризиса должно быть найдено путем всеобъемлющего диалога между суданскими группами и без диктата извне».

Представитель США Представитель США в Совете Безопасности заявил: «Мы осуждаем преступления, совершаемые Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования, и призываем все суданские стороны воздерживаться от нападений на гражданских лиц».