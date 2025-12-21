Телефонный разговор Аракчи с министром иностранных дел Венесуэлы

По сообщению информационного агентства ABNA, Сейед Аббас Аракчи в телефонном разговоре с Иваном Хилем Пинто обсудил двусторонние отношения и события в Карибском регионе. Ссылаясь на прекрасные отношения между Ираном и Венесуэлой, он подчеркнул решимость лидеров двух стран укреплять связи.

Аракчи назвал действия США против безопасности мореплавания в Карибском бассейне грубым нарушением международного права и Устава ООН. Министр иностранных дел Венесуэлы поблагодарил Иран за поддержку против незаконных санкций США и подчеркнул решимость своей страны защищать национальный суверенитет.