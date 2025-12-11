  1. Home
Срочная отставка сотен офицеров армии сионистского режима

11 декабря 2025 - 12:43
News ID: 1760445
Source: ABNA
После возникновения нового кризиса в армии сионистского режима сотни офицеров подали немедленные заявления об отставке.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на газету «Исраэль Хайом», решение Верховного суда сионистского режима приостановить льготы, предоставленные начальником штаба армии этого режима, привело к обострению внутреннего кризиса в армии.

Согласно этому отчету, около 600 офицеров и сержантов сионистской армии немедленно подали в отставку из-за этого решения Верховного суда, опасаясь потери своих льгот.

В отчете говорится, что премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху планирует провести сегодня специальное заседание для обсуждения этого кризиса. Командиры армии сионистского режима не вмешивались в этот вопрос в разгар войны, но после решения Верховного суда многие сионистские военные были возмущены и заявили, что пересмотрят свое решение о дальнейшем пребывании в армии.

Многие сионистские военные недовольны своим финансовым положением в армии этого режима и в течение последних лет полагались на льготы, предоставляемые начальником штаба.

