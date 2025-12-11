Машаль: Мы благодарны Ирану за важную и ключевую поддержку в прошлом и настоящем

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на канал «Аль-Джазира», Халед Машаль, глава Политического бюро движения ХАМАС за пределами Палестины, заявил, что Исламская Республика Иран всегда была и остается одним из главных сторонников Палестины, добавив: «Они заслуживают благодарности за все формы этой поддержки».

Выступая в программе «Мавазин», которая вышла в эфир 10 декабря 2025 года, он сказал, что ХАМАС на протяжении своего пути получал поддержку в разной степени от всех арабских стран и взаимодействовал со всеми.

Машаль добавил: «ХАМАС никогда не ограничивал себя определенной осью, оторванной от арабской и исламской нации, но некоторые арабские и исламские стороны, которые закрыли дверь для общения с ХАМАС, в некоторой степени исказили эту картину».

По его словам, ХАМАС стремится усилить свое арабское и исламское присутствие.

Глава Политического бюро движения ХАМАС за пределами Палестины, подчеркнув подход группы к вопросу об оружии, выразил надежду, что сможет объяснить этот подход правительству США и получить его одобрение.

Он также сказал: «Газа сделала то, что от нее требовалось, и теперь пришло время ей восстать и возродиться».

Объясняя подход сопротивления к требованию Израиля о разоружении, Машаль сказал: «ХАМАС представил различным сторонам уравнение, согласно которому сопротивление стремится создать картину с гарантиями, которые предотвратят возвращение войны в Газе и израильских оккупантов, и что "это оружие будет сохранено, скрыто, не использовано и не продемонстрировано"».

Он добавил, что сопротивление также предложило план «долгосрочного прекращения огня» как реальную гарантию.

В другой части своего выступления глава Политического бюро ХАМАС за пределами Палестины, подчеркнув, что реальная опасность исходит от сионистского режима, а не от Газы, сказал: «Требование о разоружении для палестинцев похоже на отделение души от тела».

Он выразил надежду на способность ХАМАС убедить правительство США в подходе к владению оружием и сказал, что подход, который он описал как основанный на американском прагматическом рационализме, может быть навязан израильской стороне.