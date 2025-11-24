  1. Home
24 ноября 2025 - 21:25
News ID: 1753672
Source: ABNA
Политические источники: Визит Лариджани в Пакистан — поворотный момент в изменении баланса сил.

Политические источники подчеркнули важность визита Секретаря Высшего совета национальной безопасности нашей страны в Пакистан.

По сообщению информационного агентства «Абна», политические источники в беседе с «Аль-Маядин» подчеркнули, что визит Али Лариджани, Секретаря Высшего совета национальной безопасности, в Пакистан считается поворотным моментом на пути изменения баланса сил в регионе.

Они заявили, что упомянутый визит станет предвестником стратегического альянса, который превзойдет границы двусторонних отношений между Ираном и Пакистаном.

Эти источники указали, что Тегеран рассматривает стратегическое оборонное соглашение между Исламабадом и Эр-Риядом как позитивный шаг в интересах коллективной безопасности в регионе и готов к участию в укреплении этого курса.

