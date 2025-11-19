  1. Home
19 ноября 2025 - 19:42
News ID: 1752242
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Bloomberg: нефтяные танкеры РФ устремились в Индию на фоне приближения санкций

Пять из семи индийских НПЗ, включая Reliance, ранее заявляли, что полностью прекратят приём российской нефти после 21 ноября

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler Ltd., как минимум 7,7 млн баррелей российской нефти марки Urals, связанной с двумя санкционными производителями, должны прибыть в Индию после вступления в силу ограничений США 21 ноября. Это вызывает вопросы о том, смогут ли танкеры разгрузиться без проблем в условиях, когда дедлайн истек.

Данные показывают, что большинство судов направляются либо на НПЗ Reliance Industries Ltd. в Джамнагаре, либо в порт Вадинар компании Nayara Energy Ltd., связанной с «Роснефтью». Даты поставок варьируются от конца ноября до декабря. При этом, как подчеркивает Bloomberg, пункты назначения могут изменяться в ходе рейса.

Пять из семи индийских НПЗ, включая Reliance, ранее заявляли, что полностью прекратят приём российской нефти после 21 ноября. Государственная Indian Oil Corp. продолжит закупать нефть несанкционных марок, а Nayara — которая полностью зависит от российских поставок — продолжает получать грузы.

При этом, как пишет Bloomberg, остаётся неясным, обращались ли индийские компании к США за какими-либо исключениями, чтобы продолжить закупки отдельных партий нефти от «Роснефти» или «Лукойла» после пятничного срока. Ранее в ноябре Венгрия получила такое исключение на закупку российской нефти и газа, и США также продлили временную льготу для некоторых сделок с «Лукойлом».

Начиная с пятницы, четыре крупнейших российских производителя — на долю которых приходится до 80% экспорта страны в Индию — окажутся под санкциями, что ставит контрагентов под угрозу вторичных санкций.

