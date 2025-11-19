Bloomberg: нефтяные танкеры РФ устремились в Индию на фоне приближения санкций

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler Ltd., как минимум 7,7 млн баррелей российской нефти марки Urals, связанной с двумя санкционными производителями, должны прибыть в Индию после вступления в силу ограничений США 21 ноября. Это вызывает вопросы о том, смогут ли танкеры разгрузиться без проблем в условиях, когда дедлайн истек.

Данные показывают, что большинство судов направляются либо на НПЗ Reliance Industries Ltd. в Джамнагаре, либо в порт Вадинар компании Nayara Energy Ltd., связанной с «Роснефтью». Даты поставок варьируются от конца ноября до декабря. При этом, как подчеркивает Bloomberg, пункты назначения могут изменяться в ходе рейса.

Пять из семи индийских НПЗ, включая Reliance, ранее заявляли, что полностью прекратят приём российской нефти после 21 ноября. Государственная Indian Oil Corp. продолжит закупать нефть несанкционных марок, а Nayara — которая полностью зависит от российских поставок — продолжает получать грузы.

При этом, как пишет Bloomberg, остаётся неясным, обращались ли индийские компании к США за какими-либо исключениями, чтобы продолжить закупки отдельных партий нефти от «Роснефти» или «Лукойла» после пятничного срока. Ранее в ноябре Венгрия получила такое исключение на закупку российской нефти и газа, и США также продлили временную льготу для некоторых сделок с «Лукойлом».

Начиная с пятницы, четыре крупнейших российских производителя — на долю которых приходится до 80% экспорта страны в Индию — окажутся под санкциями, что ставит контрагентов под угрозу вторичных санкций.