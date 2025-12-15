Как сообщает информационное агентство «Абна», Абдель Бари Атван, аналитик по стратегическим вопросам региона, в статье в газете «Рай аль-Йоум» проанализировал аспекты нападения на евреев в австралийском городе Сиднее и написал, что кровавое нападение, произошедшее во время еврейского праздника Ханука в месте, где присутствовало более двух тысяч человек, и приведшее к гибели 12 человек и ранению многих других, возможно, было спланированным актом сионистского режима для продвижения новой стратегии, направленной на укрепление «образа жертвы» для этого режима и возрождение подхода «борьбы с антисемитизмом» в мире, который полностью сошел на нет благодаря геноциду в секторе Газа.

Он добавляет, что величайшим противником процесса антисемитизма является движение сионизма, и Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, является его самым ярким символом, чьи руки запятнаны кровью более 70 тысяч палестинских гражданских лиц, включая 40 тысяч детей, который переместил два с половиной миллиона палестинцев после разрушения более 95% их домов, и морит голодом многих из них до смерти, прекратив помощь, и превратил центры раздачи продовольствия в засады для их казни.

Нетаньяху раскрыл свою возможную подозрительную роль в этом нападении, когда обвинил премьер-министра Австралии и его правительство в разжигании антисемитизма, продвижении процесса признания палестинского государства и поддержке решения о создании двух государств, и назвал его ответственным за это нападение. Он забыл, что его армия убила более 500 пациентов, раненых, врачей, медсестер и недоношенных детей в больнице Аль-Маамадани в секторе Газа менее чем за 5 минут, и в многочисленных случаях более 5000 ливанцев за несколько минут в преступлении с пейджерами или нападении на Дахию Бейрута, Бекаа и Южный Ливан.

Атван подчеркнул, что в предыдущие десятилетия сионистское движение также сотрудничало с нацизмом в убийстве евреев и взрывало кинотеатры и еврейские кварталы в Египте и Ираке, чтобы запугать их и заставить мигрировать в оккупированную Палестину. Поэтому не стоит удивляться их возможной роли в осуществлении операции нападения на еврейский праздник в Сиднее или других западных столицах, чтобы обвинить мусульман.

Он продолжил, что самый смертельный удар по расистскому сионистскому проекту был нанесен нынешними лидерами сионистского режима, и подавляющее большинство мира освободилось от ложной рекламы и пропаганды сионистов и встало в поддержку жертв массовых убийств и геноцида сионистского режима в секторе Газа. Даже миллионы последователей иудаизма выразили свое отвращение к сионистскому проекту и его массовым убийствам и заявили, что этот проект превратился в экзистенциальную угрозу и опасность для них, и поставил под угрозу их сосуществование в безопасности и мире в обществах, где они живут.