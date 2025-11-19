Премьер-министр Польши Дональд Туск провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого потребовал незамедлительно отправить польской стороне данные граждан Украины, подозреваемых в подрыве железной дороги.

«Я сказал Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам», — прокомментировал телефонный звонок Туск во время бизнес-форума в Варшаве.

Напомним, в Польше был совершён подрыв на железной дороге, которая ведёт на Украину. Польский министр обороны сначала обвинил Россию в диверсии, но аргументов не привёл. Позже премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что взрыв устроили двое украинцев, при этом подозреваемые якобы были связаны с российскими спецслужбами. Польские силовики задержали обвиняемых. Варшава также объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. В Кремле не увидели ничего странного в очередном акте русофобии и попытке найти «русский след».