По меньшей мере 42 паломника из Индии погибли в ДТП в Саудовской Аравии

Минимум 42 индийских паломника-мусульманина из города Хайдарабада погибли в ДТП в Саудовской Аравии. Об этом 17 ноября сообщил телеканал India Today.

«По меньшей мере 42 индийских паломника умры из Хайдарабада погибли после того, как автобус, следовавший из Мекки в Медину, столкнулся с дизельным танкером недалеко от Муфрихата в Саудовской Аравии рано утром», — говорится в публикации.

По данным телеканала, в результате инцидента еще несколько человек пострадали. Отмечается, что спасательные службы и местные власти прибыли на место происшествия для проведения спасательных работ. Кроме того, представители власти продолжают устанавливать точное число пострадавших и личности погибших.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар добавил, что посольство страны в Эр-Рияде и консульство в Джидде оказывают «всемерную поддержку» пострадавшим гражданам и их семьям.