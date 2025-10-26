Индия ответила на попытку давления от США и отказалась от сделки «под дулом пистолета»

Индия отказывается подписывать двустороннее торговое соглашение с США под нажимом или в авральном режиме. Такое заявление сделал министр торговли и промышленности Пиюш Гоял во время выступления на конференции Berlin Global Dialogue.

Министр отметил, что переговоры с Вашингтоном идут, однако Дели не пойдет на сделку с жесткими дедлайнами или «под дулом писитолета». Индия ориентируется на долгосрочные интересы и не принимает решений в пожарном порядке.

Гоял добавил, что страна смирилась с введенными тарифами, ищет пути их преодоления, осваивает новые рынки и фиксирует рост внутреннего спроса. Экономическая модель республики остается устойчивой. По его словам, торговое соглашение — это стратегический шаг, который требует тщательной проработки ради максимальной выгоды для Индии.

При этом Россия не сомневается в сохранении индийского партнерства по поставкам энергоносителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Комментарий прозвучал в ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Дели якобы готовится отказаться от российской нефти.